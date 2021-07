POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & E-Bike entwendet

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Unfälle & E-Bike entwendet

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfall im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Kreisverkehr Beutelsbacher Straße / Stuttgarter Straße. Eine 50 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin fuhr gegen 16 Uhr im Kreisverkehr auf den Volvo eines 51-Jährigen auf. An den beiden Pkw entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Im Anschluss an den Unfall kam es noch zu hitzigen Diskussionen zwischen den Unfallbeteiligten. Da beide Fahrer zum Unfallhergang äußerst unterschiedliche Angaben machen, werden dringend Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Backnang: E-Bike entwendet

Ein auf dem Parkplatz Büttenenfeld abgestelltes und gegen Diebstahl gesichertes E-Bike wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag entwendet. Es handelte sich um ein Mountain-Bike der Marek Prophete in 28-Zoll, mit schwarz-oranger Lackierung. Hinweise zur Tat sowie zum Verbleib des ca. 1000 Euro teuren Rades nimmt die Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260 entgegen.

Aspach: Auffahrunfall

Auf der L 1115 ereignete sich am Freitag gegen 6.15 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 25-jähriger Skoda-Fahrer fuhr in Richtung Autobahn, als er bei der Schöntaler Straße zu spät erkannte, dass der Verkehr vor einer roten Ampel anhielt. Er konnte auf der regennassen Straße nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf einen Lkw auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

