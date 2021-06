Polizei Korbach

POL-KB: Willingen

Diemelsee - Einbrecher in Hotels, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag waren Einbrecher in den Gemeinden Willingen und Diemelsee unterwegs. Sie brachen in insgesamt vier Hotel ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die unbekannten Täter gelangten gewaltsam in die Gastbetriebe in Willingen, in den Willinger Ortsteilen Schwalefeld und Eimelrod sowie in Diemelsee-Ottlar. Sie entwendeten überwiegend Bargeld in geringer Höhe.

Die Kriminalpolizei Korbach geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich Willingen / Diemelsee verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631-971-0, zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

