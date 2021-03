Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch/Niederkirchen) Feuer und Rauch

Haßloch/Niederkirchen (ots)

Gleich drei Einsätze im Zusammenhang mit Feuer und Rauchentwicklung notierte die Polizei Haßloch am Montag (22. März). Personen kamen nicht zu Schaden. Es begann mit zwei Einsätzen in Haßloch. Gegen 11 Uhr fing eine Spülmaschine nach einem technischen Defekt an zu brennen. Die Eigentümer löschten die Flammen mit Wasser. Die Feuerwehr und ein Rettungswagen waren im Einsatz. Gegen 16:30 Uhr war es eine nicht funktionierende Abluftanlage einer Heizung, die für Rauchentwicklung im Keller eines Einfamilienhauses sorgte. Die freiwillige Feuerwehr Haßloch kühlte den Kessel herunter und blies den Rauch mittels Ventilator aus dem Untergeschoss. Fast zeitgleich wurde eine brennende Wiese in Niederkirchen gemeldet. Eine Fläche von etwa 50 qm stand in Flammen. Die freiwillige Feuerwehr Deidesheim hatte das Feuer schnell im Griff. Die Ursache konnte nicht geklärt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell