Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht im Schleifstein

Bitburg (ots)

Vermutlich am frühen Freitagmorgen wurde ein in der Straße Schleifstein in Bitburg parkender PKW durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein-, oder Ausparken beschädigt. Die Polizei Bitburg bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell