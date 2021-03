Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht, Karl-Binz Weg

Bernkastel-Kues (ots)

Am Donnerstag, den 18.03.2021 in der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 11:45 Uhr kam es im Karl-Binz Weg in Bernkastel-Kues zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter, schwarzer PKW wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell