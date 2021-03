Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus am Sportplatzgebäude

Daleiden (ots)

Am Freitag, den 26.02.2021, gegen 19:00 Uhr, wurde eine Beschädigung des unterhalb der Schule, am dortigen Sportplatz gelegenen Sporthauses des SV Daleiden festgestellt. Ein Fenster wurde beschädigt, weiterhin wurde der darunterliegende Teil der Fassade beschmiert. Dies muss im Zeitraum von Mittwoch den 24.02.2021, 19:00 Uhr bis Freitag den 26.02.2021, 19:00 Uhr geschehen sein. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/9420 in Verbindung zu setzen. Oder sich per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

