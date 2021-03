Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wittlich (ots)

Am Montag, 15.03.2021, kam es in der Zeit zwischen 11:00 und 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rofu-Kinderland in Wittlich. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte demnach beim Ein- oder Ausparken ein anderes Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise hierzu geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell