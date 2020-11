Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin bestohlen - Die Polizei warnt vor Trickdieben

NeussNeuss (ots)

Am Freitag (13.11.), gegen 14:00 Uhr, wurde eine Rentnerin auf der Krefelder Straße von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, als sie gerade die Haustür zu ihrem Wohnhaus aufschloss. Obwohl der Mann ihr nun einen Stadtplan vorhielt und ihr somit den Weg versperrte, setzte die Seniorin ihren Weg in Richtung Hausflur fort. Nachdem sich der Mann nun an ihr vorbei drängelte und ihr erneut den Stadtplan vor das Gesicht hielt, näherte sich von hinten eine Frau und entwendete Gegenstände aus der von der Seniorin mitgeführten Handtasche.

Anschließend entfernten sich die beiden Personen in unbekannte Richtung.

Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und circa 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er war mit einem anthrazitfarbenen Mantel und einem Wollkäppchen bekleidet. Er sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Die Frau soll ebenfalls zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein. Sie trug kurze, dunkelbraune Haare und war mit einem braunen Mantel bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den beiden Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Trickdiebe haben es häufig auf Senioren abgesehen und versuchen deren Hilfsbereitschaft auszunutzen.

Vorsicht ist geboten, wenn man nach dem Weg gefragt wird und das Gegenüber damit beginnt, einen Stadtplan vorzuhalten. Die Ablenkung und die durch die Karte verdeckte Sicht erleichtern den Dieben den Griff in die Umhänge- oder Jackentasche.

Weitere Informationen zu den Maschen der Taschendiebe finden Sie auch im Internet:

https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

