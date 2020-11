Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach gemeldeter Schlägerei und ermittelt wegen Raubverdachts

Neuss, KaarstNeuss, Kaarst (ots)

Das Kriminalkommissariat 21 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss ermittelt derzeit in einem mutmaßlichen Raub, der sich an der Stadtgrenze zwischen Kaarst und Neuss am Samstagabend (14.11.), gegen kurz nach 22 Uhr, ereignet haben soll.

Gemeldet worden war eine Schlägerei nahe des Bahnübergangs "Auf der Heide" in Neuss. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten sich mögliche Beteiligte bereits entfernt. An der Geulenstraße kam einer Streifenwagenbesatzung ein leicht verletzter Jugendlicher entgegen. Der 17-Jährige gab an, auf dem Parallelweg zur Straße "Am Stadtwald", von einer Gruppe Gleichaltriger angegriffen worden zu sein. Anschließend seien seine Herrenwinterjacke, der Marke Wellensteyn, sein Samsung Smartphone, A50 (Hülle in Camouflage-Optik) und Bargeld weg gewesen. Nähere Angaben zu den Angreifern konnte der Jugendliche nicht machen.

Die Kripo sucht nun Zeugen der Tat oder Personen, die Angaben zum Verbleib der angeblichen Beute machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell