POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verbranntes Essen löst Brandalarm aus

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.11.2020, hat angebranntes Essen den Brandalarm in einer Unterkunft in WT-Tiengen ausgelöst. Gegen 17:25 Uhr rückte die Feuerwehr aus. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Feuerwehrmann konnte schnell Entwarnung geben. Ausgelöst wurde der Alarm durch Essen auf einer Herdplatte, das anbrannte. Es entstand weder Sach- noch Personenschaden.

