POL-FR: Elzach: Polizeipostenführer Dold geht in Pension

Mit Ablauf des 31. Oktober wurde dieser Tage der bisherige Leiter des Elzacher Polizeipostens in den Ruhestand verabschiedet.

Der berufliche Werdegang von Polizeihauptkommissar Thomas Dold führte ihn über verschiedenste Polizeidienststellen und Funktionen, bis er dann 2016 die sich ihm bietende Chance nutzte und die Leitung des Polizeipostens seiner Heimatgemeinde übernahm.

Auch in vorausgegangenen Verwendungen bei der Polizei verbanden sich offenbar das berühmte Quäntchen Glück mit der Zielstrebigkeit des Beamten: So konnte er in seiner Zeit bei der Autobahnpolizei als einer der Wenigen, seine Streifen mit einem Sportwagen des Stuttgarter Autobauers mit dem Pferd im Wappen fahren.

Der ortsverbundene Musikliebhaber und Mountainbiker kam dann, nach einigen dienstlichen Stationen fern seiner Heimat und nach seinem Studium zum Kommissar 1997, zum Waldkircher Revier.

Dort wurde ihm die Leitung einer Dienstgruppe anvertraut. Das Elzacher Polizeiteam hat -auch dank seiner Leitung- polizeiintern fachlich und menschlich einen hohen Stellenwert.

Das Polizeirevier schickt den als in Diskussionen als temperamentvoll bekannten, aber stets an der Lösung von Problemen orientierten Kollegen nur ungern in den Ruhestand. Der Erstbezug der neuen Räumlichkeiten des Elzacher Polizeipostens bleibt nun seiner Nachfolgerin, Polizeihauptkommissarin Andrea Bader, vorbehalten.

Sie wohnt im Zuständigkeitsbereich des Waldkircher Reviers und arbeitet derzeit noch beim Polizeiposten Weingarten. Sie wird ihren Dienst im neuen Jahr antreten.

