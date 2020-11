Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall mit Sachschaden

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, den 02.11.2020, gegen 08:45 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Audi-Fahrer die L138 von Steinen kommend in Richtung Hauingen und bog am Entenbad nach links ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Ford-Fahrer. Dieser befuhr die Seitenstraße von Hauingen kommend in Richtung Steinen. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkws. Nach dem Aufprall verloren die beiden Fahrzeuge Betriebsstoffe. Diese mussten durch die Feuerwehr Lörrach bereinigt werden. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei etwa 18000 EUR. Verletzt wurde niemand.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer und Thorsten Becker

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell