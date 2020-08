Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht 56767 Gunderath, Am Kurberg 31.07.2020, 0700 Uhr - 17.30 Uhr

Daun (ots)

Am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 07.00 und 17.30 Uhr wurde auf einem Parkplatz am Center Park ein dort abgestellter PKW, Ford Fiesta durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Daun, 06592-96260.

