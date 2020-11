Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Das verschlossene Küchenfenster hebelten Unbekannte im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Nordschwabener Straße auf. Der Einbruch fand zwischen Freitag, den 30.10.2020, und Montag, den 02.11.2020, statt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde vermutlich nichts entwendet. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07621 176-0, bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum gemachten haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Hinweise auch an loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de.

