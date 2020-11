Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei nimmt Verdächtigen nach Einbruch in Wohnmobil fest

NeussNeuss (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hatte in der Nacht zu Sonntag (15.11.), gegen 01:30 Uhr, die Polizei verständigt. Geräusche hatten ihn auf einen Verdächtigen aufmerksam werden lassen, der sich an einem abgestellten Wohnmobil auf dem Parkplatz am Rennbahnpark zu schaffen machte. Unverzüglich rückten Streifenwagen zum mutmaßlichen Tatort aus. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Fenster am Wohnmobil aufgebrochen war und sich offenbar noch eine Person im Fahrzeuginneren befand. Die Polizisten bewegten den Verdächtigen dazu, aus dem Wohnmobil zu kommen und nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest. Der Mann hatte das Fahrzeug offensichtlich durchwühlt und Beute zum Abtransport bereitgestellt. Als die Ordnungshüter seine Sachen durchsuchten, fanden sie zudem Drogen und ein griffbereites Tierabwehrspray.

Jetzt laufen kriminalpolizeiliche Ermittlungen gegen den bereits früher polizeilich in Erscheinung getretenen Verdächtigen.

