Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus an der "Drei Maare Realschule"

Daun, Schulzentrum (ots)

Über den Träger der aufgezeigten Schule wurde der Polizei Daun am 15.03.2021 bekannt, dass übers Wochenende ein Außenwasserhahn, welcher zum Schulhof hin an der Fassade montiert war, augenscheinlich abgetreten wurde. Im unmittelbaren Umfeld konnten zudem zahlreiche zerbrochene Flaschen und anderer Unrat aufgefunden werden. Dies stellte zuletzt keine Ausnahme dar; weitere Sachbeschädigungen an den öffentlichen Einrichtungen der Schulen (u.a. Gymnasien TMG und GSG) sind dort vermehrt zu verzeichnen. Außerhalb der Unterrichtszeiten kontrollieren die Beamten der PI Daun regelmäßig die Flächen des Schulzentrums / Unterführung zum ZOB. Dort sich aufhaltende Personen werden konsequent kontrolliert und identifiziert. Es wird hiermit wiederholt auf die Einhaltung der Corona-Regularien hinsichtlich möglicher Ansammlungen von Gruppen gepocht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Daun richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell