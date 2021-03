Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall-Verursacher flüchtet!

Wittlich (ots)

Am 16.03.2021 im Zeitraum von 11:00-12:25 Uhr beschädigte im Klausener Weg, Wittlich auf dem Parkplatz der "Apotheke im Vitelliuspark" ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort abgestellten PKW. Am geparkten PKW entstand Sachschaden an der hinteren Stoßstange. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell