POL-MG: Einbrecher erbeuten Fahrrad und Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Ziel von Einbrechern war in der Nacht zum Mittwoch, 13. Mai, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Odenkirchen an der Wiedemannstraße. Sie erbeuteten ein Elektrofahrrad und Bargeld.

Der Wohnungsinhaber hatte nach eigenen Angaben seine Wohnung gegen 1.15 Uhr verlassen. Als er um 9.10 Uhr zurückgekehrt sei, habe er die aufgebrochene Wohnungstür festgestellt. Ein Nachbar soll zwischen 6 und 6.30 Uhr laute Geräusche aus der Wohnung vernommen haben. Möglicherweise wurde die Tat zu diesem Zeitpunkt begangen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

