Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer sticht Frau von hinten ins Gesäß

Lübbecke (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 16-jährigen Lübbecker. Dieser steht in Verdacht am Freitagabend eine Radfahrerin auf der Gehlenbecker Straße von hinten mit einer Stichwaffe angegriffen zu haben.

Als die 25 Jahre alte Lübbeckerin mit ihrem Rad gegen 21.20 Uhr von der Ostertorstraße auf den Radweg entlang der Gehlenbecker Straße wechseln wollte, musste sie zunächst an der Ampelanlage der Berliner Straße (B 239) warten. Dort befand sich auch eine männliche dunkelbekleidete Person auf einem Rad. Als die Frau anfuhr, folgte ihr der Radfahrer zunächst in einigem Abstand, bevor sich die Distanz zwischen beiden Personen nach und nach verringerte. Daraufhin stoppte die Frau ihre Weiterfahrt und stieg ab. Dies nutzte der Unbekannte, um einen spitzen Gegenstand zu zücken und während seiner Vorbeifahrt in das Gesäß der Frau zu stechen. Daraufhin floh er im Schutze der Dunkelheit zügig hin zur Reineburgstraße.

Wegen ihrer leichten Schnittverletzung suchte die Frau in Begleitung von Angehörigen das Lübbecker Krankenhaus zu einer ambulanten Behandlung auf, wo eine leichte Blessur diagnostiziert wurde. Die zuvor eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem bis dato Unbekannten brachte kein Ergebnis. Einen Tag später änderte sich dies, als die Frau den Gesuchten in Nähe der Jet-Tankstelle an der Berliner Straße wiedererkannte und die Polizei informierte. Bei dem Gesuchten handelte es sich den Angaben der Frau zufolge um einen ihr flüchtig bekannten Jugendlichen.

Daraufhin suchten mehrere Beamte die Wohnanschrift des polizeibekannten 16-Jährigen auf, wo man zunächst nur dessen Familienangehörige antraf. Rund zwei Stunden später, um kurz vor Mitternacht, erschien der Beschuldigte zusammen mit seinem Vater auf der Wache Lübbecke und gab an, sich zur Sache anwaltlich vertreten zu lassen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell