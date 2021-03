Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Von nicht zugelassenem Anhänger Ladung verloren

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine Leiter verlor am 21.03.2021, um 12.50 Uhr, der Fahrer eines Ford von seinem Anhänger. Die Leiter fanden Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der Fahrbahn der A650 auf. Bevor es zu einem schädigenden Ereignis kam, entfernten sie die Leiter von der Fahrbahn. Wenig später konnten die Polizisten das Pkw-Anhänger Gespann an der Anschlussstelle Oggersheim kontrollieren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Anhänger nicht zugelassen war. Der 63-jährige Fahrer hatte verbotenerweise ein Wiederholungskennzeichen des Ford am Anhänger angebracht. Desweiteren waren die Seitenscheiben des Fords mit Folie abgedunkelt. Durch die technische Veränderung war die Betriebserlaubnis des Zugfahrzeugs erloschen.

Gegen den 63-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs, Erlöschen der Betriebserlaubnis und Ladungsverlust eingeleitet

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell