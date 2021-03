Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Sachbeschädigung an PKW - "vor lauter Wut..."

Grünstadt, Adam-Opel-Straße - 21.03.2021, 18:50 Uhr (ots)

Ein 27-Jähriger aus Osthofen rief bei der PI Grünstadt an und teilte mit, dass er am Nachmittag "vor lauter Wut, weil er einen schlechten Tag hatte" die Windschutzscheibe an einem geparkten PKW im Grünstadter Gewerbegebiet eingeschlagen habe. Der Selbstanzeiger war zum Zeitpunkt des Anrufs bereits wieder zu Hause. Das beschädigte Auto konnte nicht mehr angetroffen werden - der Fzg-Halter wurde informiert.

