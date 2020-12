Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Ohne Kindersicherung unterwegs; Auseinandersetzung; Zuchtbock gestohlen; Einbrüche; Verkehrsrowdy gesucht; Verkehrsunfall

ReutlingenReutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Mülltonnen in Brand geraten

Aus bislang unbekannter Ursache sind in der Nacht zum Montag zwei Mülltonnen in der Carl-Zeiss-Straße in Brand geraten. Gegen 2.45 Uhr bemerkte ein Anwohner die Flammen und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Feuerwehrleuten anrückte, konnte die Flammen rasch löschen. Der Schaden an den Mülltonnen, die durch den Brand vollständig zerstört wurden, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Kinder nicht gesichert

Verantwortungslos zeigte sich in der Nacht zum Montag ein Familienvater in Esslingen. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte gegen 22.45 Uhr einen VW auf der Adenauerbrücke. Dabei endeckten sie auf der Rückbank drei völlig ungesicherte Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren. Der 45 Jahre alte Fahrzeuglenker reagierte im Zuge der anschließenden Aufnahme aggressiv und ungehalten, beleidigte die eingesetzten Beamten. Neben einem Bußgeld für die fehlende Kindersicherung muss der Mann nun auch mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung rechnen. (rn)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Versuchte Brandstiftung

Wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 26-Jährigen, der am späten Sonntagabend im Bereich eines Geschäftshauses in der Uhlbergstraße eine brennbare Flüssigkeit verschüttet und angezündet haben soll. Kurz vor Mitternacht war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, weil ein zunächst Unbekannter gegen einen Zigarettenautomaten geschlagen und sich in auffälliger Weise im Eingangsbereich einer Apotheke aufgehalten hatte. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 26-Jährige auf einem Fußweg angetroffen werden, wo er kurz zuvor eine brennbare Flüssigkeit auf dem Boden und einem Fenstersims ausgeschüttet und angezündet hatte. Der mutmaßliche Brandstifter wurde vorläufig festgenommen und die Flammen von den Polizeibeamten gelöscht. Ob an der Gebäudefassade ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Der alkoholisierte Tatverdächtige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach der Durchführung der weiteren erforderlichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Nürtingen (ES): 36-Jähriger nach Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen

Ein 36-Jähriger ist nach einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in der Max-Eyth-Straße am Sonntagabend in Gewahrsam genommen worden. Nachdem Polizeibeamte gegen 21.45 Uhr eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und die Unterkunft gerade wieder verlassen hatten, gerieten die beiden Tatverdächtigen aneinander. Dabei sollen auch ein Glas und eine Holzlatte zum Einsatz gekommen sein. Weil sich der leicht verletzte, aggressive 36-Jährige nicht beruhigen ließ und mehrfach daran gehindert werden musste, seinen 30-jährigen Kontrahenten anzugreifen, musste er in Gewahrsam genommen werden. Eine ärztliche Versorgung der Verletzungen war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (rn)

Aichwald (ES): Zuchtbock gestohlen

Von einem Wiesengrundstück in der Schanbacher Straße hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, einen wertvollen Zuchtbock gestohlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen unterbrach der Täter den Stromkreislauf des Elektrozauns und schaffte das etwa 150 Kilogramm schwere Huftier der Rasse "Suffolk" mit auffällig schwarzem Kopf und weißem Fell aus dem Gehege. Ob außerdem noch Schafe fehlen muss noch geprüft werden. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf etwa 1400 Euro geschätzt. (ht)

Kirchheim unter Teck (ES): In Schulgebäude eingebrochen

In eine Schule in der Fabrikstraße ist ein Unbekannter am Sonntagabend eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gegen 19.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt in das Gebäudeinnere. Nachfolgend hebelte er gewaltsam die Türe zum Sekretariat auf und durchwühlte sämtliche Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizeidirektion die Ermittlungen aufgenommen. (ht)

Ofterdingen (TÜ): Verkehrsrowdy unterwegs (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen und Geschädigten, die am Samstagabend in Ofterdingen und Bodelshausen durch den Fahrer eines silbernen Peugeot 306 gefährdet worden sind, sucht das Polizeirevier Rottenburg. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der 22-Jährige Fahrer des Peugeot gegen 18.30 Uhr auf der B 27 in Ofterdingen in Richtung Bodelshausen unterwegs. Dabei soll er auf längerer Strecke einem vorausfahrenden Pkw extrem dicht aufgefahren und diesen auf Höhe der Ampel bei der Bäckerei überholt haben. Anschließend soll der Peugeot trotz Gegenverkehrs auf der linken Spur geblieben sein und nach etwa 100 Meter einen weiteren Wagen überholt haben, der dort wartete, um links abbiegen zu können. Dabei musste der Gegenverkehr abbremsen um eine Kollision zu vermeiden. Beim Einscheren soll der Peugeot dann leicht ins Schleudern gekommen sein, bevor er seine Fahrt in Richtung Bodelshausen fortsetzte. Im Wohngebiet und im Industriegebiet Bodelshausen fiel der Peugeot erneut auf, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln unterwegs gewesen sein soll. Der 22-jährige Peugeot-Fahrer konnte im Verlauf einer zwischenzeitlich eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Gegen den jungen Fahrer wird eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Zeugen und Autofahrer die durch die rücksichtslose und riskante Fahrweise des silbernen Peugeot gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Alberstraße ereignet hat. Eine 31-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Alberstraße von der Wilhelmstraße kommend in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 48-Jähriger Dacia-Fahrer verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Mit ihrem Mercedes krachte sie ins Heck des Dacia. Während beide Fahrer unverletzt blieben, wurde die 49-jährige Beifahrerin im Dacia durch den Aufprall leicht verletzt und von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt. (ht)

Hirrlingen (TÜ): VW Crafter nach Einbruch gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem dunkelgrauen VW Crafter mit dem amtlichen Kennzeichen S-AR 303, der bei einem Einbruch in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Felbenstraße in Hirrlingen gestohlen worden ist, fahndet das Polizeirevier Rottenburg. Unbekannte waren zwischen 16 Uhr und zwölf Uhr auf noch ungeklärte Art und Weise in eine Firma in der Felbenstraße eingebrochen. Neben Diagnosegeräten, GPS-Geräten und Schlagschraubern im Wert von mehreren zehntausend Euro ließen sie auch den zum Werkstattwagen ausgebauten VW Crafter mitgehen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter Telefon 07472/9801-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

