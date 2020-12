Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzungsdelikte, Unfälle, Exhibitionist, unerlaubte Party, Einbrüche, Arbeitsunfall

ReutlingenReutlingen (ots)

Streit artet aus

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr gekommen, wonach ein 21-Jähriger verletzt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf der später Geschädigte auf fünf Personen, wobei ihm eine davon flüchtig bekannt ist, in der Stadtbachstraße. Hier kam es zunächst zu einem Streitgespräch, in welchem versucht wurde, dem 21-Jährigen das Halstuch zu entwenden. Als dies misslang wurde der 21-Jährige mit einem mitgeführten Messer angegriffen. Zur Versorgung seiner Schnittwunde wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die Täter, allesamt dunkel gekleidet, konnten unerkannt flüchten, eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Metzingen, B 312 (RT): Vorfahrt missachtet - Vollsperrung

Zu einem Verkehrsunfall mit größeren Auswirkungen ist es am Samstagnachmittag auf der B 312 auf Höhe der Einfahrt Metzingen-Längenfeld gekommen. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 87-Jähriger mit seinem Peugeot die Auffahrt Längenfeld zur B 312 in Richtung Reutlingen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 23-Jährigen, die mit ihrem VW-Touran die B 312 von Stuttgart kommend in Richtung Reutlingen befuhr. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Peugeot so stark beschädigt, dass es dem 87-Jährigen nicht mehr möglich war, sein Fahrzeug selbständig zu verlassen. Er musste deshalb von der hinzugerufenen Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Pkw befreit werden. Der 87-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die beiden Insassen im VW Touran blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt ca. 7.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die B 312 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18.00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Nürtingen (ES): Streitigkeiten in Asylunterkunft

Am Abend des Samstages ist es in einer Asylunterkunft in der Max-Eyth-Straße in Nürtingen zu einem heftigen Streit unter Bewohnern gekommen. Nach ersten Ermittlungen hielt sich gegen 21.20 Uhr ein 30-jähriger Bewohner aus dem 1. Stockwerk in der Küche im Erdgeschoss auf, obwohl er dies auf Grund der Einteilung wegen der Corona-Pandemie nicht durfte. Deswegen entwickelte sich zwischen dem 30-Jährigen und einem 18-jährigen Bewohner aus dem Erdgeschoss zunächst ein verbaler Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Bei dem Streit erlitten die beiden Beteiligten leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Exhibitionist aufgetreten

Am Samstagmorgen ist der Polizei gegen 10.20 Uhr ein Mann im Bereich der Käthe-Kollwitz-Schule mitgeteilt worden, welcher nur mit einer Wollmütze bekleidet herumrennen und an seinem Geschlechtsteil manipulieren würde. Bis zum Eintreffen der Polizei entfernte sich die Person, mittlerweile angezogen, auf einem Fahrrad. Kurze Zeit später konnte der mutmaßliche Täter in der Röntgenstraße erneut nackt angetroffen werden. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde dem 62-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Die entsprechenden Anzeigen werden der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Filderstadt (ES): Party aufgelöst

Mit einem empfindlichen Bußgeld muss der Initiator einer Party samt seinen Gästen rechnen, nachdem am Samstagabend eine private Feier im Industriegebiet Bonlanden aufgelöst worden ist. Gegen 21.20 Uhr stellte eine Polizeistreife Musik, Licht und Stimmen aus einem Gebäude fest. Nach Hinzuziehung weiterer Streifenbesatzungen wurde nach Ansprache die Tür durch den minderjährigen Veranstalter geöffnet. Bei der Durchsuchung des Partyobjekts wurden insgesamt 18 Personen festgestellt, die sich teilweise in einem Abstellraum bzw. einem Dachverschlag versteckt hielten. Die Gäste im Alter von 16-20 Jahren wurden nach draußen begleitet, wo an der frischen Luft die Personalien festgestellt und ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Hierbei äußerten einzelne Gäste ihren Unmut über die getroffenen Maßnahmen. Die minderjährigen Besucher und der Gastgeber selbst wurden von Erziehungsberechtigten abgeholt und die Räumlichkeit verschlossen.

Filderstadt (ES): Mehrere Einbrüche im Gewann Uhlberghalde (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich gegen 00.50 Uhr ein bislang unbekannter Täter Zutritt in das Schützenhaus in der Wolfsklinge verschafft. Hierzu schlug er mit einem nicht bekannten Gegenstand einen Glaseinsatz neben dem Haupteingang ein. Nachdem er das Gebäude betrat und Alarm auslöste, flüchtete er ohne Beute von der Örtlichkeit. Vermutlich auf das gleiche Konto des unbekannten Täters geht ein weiterer Einbruchsversuch in ein Vereinsheim im Fratzenweg, unweit des ersten Objektes. Dort gelangte der Täter trotz mehreren Versuchen nicht ins Gebäudeinnere. Bereits am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Einbruch in den Kiosk am Uhlbergturm mitgeteilt, wonach bislang unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 15.12.2020 bis Samstag mittels mitgebrachtem Werkzeug ein Metallfenster aufhebelten und einstiegen. Aus den Innenräumen wurde Bargeld sowie Alkoholika entwendet. In allen Fällen übersteigt der entstandene Schaden bei weitem den Wert des erlangten Diebesgutes. Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter Tel. 0711 / 7091-3 Zeugen.

Wendlingen (ES): Fußgänger angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zu einem Vorfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger ist es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wendlinger Wertstraße am Samstagvormittag gegen 11.45 Uhr gekommen. Ein 58-jähriger Fußgänger ging über den Parkplatz und wurde von einem 53-jährigen Fahrer eines Opel touchiert. Statt sich um den Verletzten zu kümmern, beleidigte der Opel-Fahrer den Fußgänger und entfernte sich daraufhin vom Parkplatz. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Fußgänger erlitt Verletzungen im Bereich der Beine und musste in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Tel. 07022 / 9224-0 Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz möglicherweise beobachtet haben.

Bodelshausen (TÜ): Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstagmorgen um 09.00 Uhr hat ein Opelfahrer in der Straße "Am Burghof" beim Ausparken einen ordnungsgemäß parkenden LKW der Marke Fiat beschädigt. Der 58-jährige Unfallverursacher flüchtete zunächst von der Unfallstelle und konnte aufgrund Zeugenaussagen ermittelt und anschließend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkw-Lenker stark unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

Bitz (ZAK): Arbeitsunfall

Mit schweren Verletzungen ist ein 37-Jähriger am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Gegen 13.00 Uhr war der Mann mit Umbauarbeiten an einem Vordach in der Rosenstraße beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen verlor er das Gleichgewicht und stürzte aus mehreren Metern zu Boden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

