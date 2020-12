Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

ReutlingenReutlingen (ots)

Metzingen (RT): Kollision zwischen Lkw und Pkw

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ist es am Freitagmorgen gekommen. Gegen 8.20 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit einem Lkw Mercedes Arocs an der Anschlussstelle Metzingen-West von der B 312 ab. In der Folge wollte er nach links auf die L 378a in Richtung Metzingen-Innenstadt abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 93-Jährigen und krachte mit seinem Laster frontal in die Beifahrerseite von dessen Mercedes C-Klasse. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw um die eigene Achse gedreht und über die Gegenfahrspur hinweg auf einen Gehweg geschleudert, wo er zum Stehen kam. Die 80 Jahre alte Beifahrerin in der C-Klasse erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Blechschaden dürfte mit insgesamt zirka 13.000 Euro zu Buche schlagen. Der Pkw musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Schömberg (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Freitagmittag auf der Rottweiler Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 56-Jähriger war gegen 12.40 Uhr mit seinem Mercedes auf der Straße in Richtung Rottweil unterwegs. An der Kreuzung mit der Dautmerger Straße übersah er offenbar die dortige, rot zeigende Ampel und fuhr auf den vor ihm haltenden Citroen einer 49-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Wagen noch auf eine Verkehrsinsel geschoben und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. (rn)

