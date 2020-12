Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Verkehrsunfall

ReutlingenReutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Fahrzeugbrand

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstagmorgen in der Plochinger Straße ein Pkw in Brand geraten. Kurz vor 8.15 Uhr brach das Feuer an dem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes aus. Dank des schnellen Eingreifens von Mitarbeitern einer angrenzenden Firma und der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten ausgerückt war, konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere geparkte Autos verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Tübingen (TÜ): Ins Schleudern gekommen und aufgefahren

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagvormittag auf der B 27 bei der Anschlussstelle Tübingen-Nord ereignet. Gegen neun Uhr war eine 22-Jährige mit ihrem Dacia von der Stuttgarter Straße kommend auf die Bundesstraße aufgefahren. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und geriet zunächst mit den rechten Reifen in den Grünstreifen. Anschließend schleuderte ihr Pkw über die Fahrbahn, ehe er schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Ein hinterherfahrender, 66 Jahre alter Mercedes-Lenker erkannte die Situation, betätigte den Warnblinker und bremste sein Fahrzeug ab. Eine wiederum hinterherfahrende 66-Jährige erkannte dies zu spät. Die Peugeot-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Mercedes aber nicht mehr verhindern. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Sowohl der Peugeot als auch der Mercedes mussten abgeschleppt werden. (rn)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell