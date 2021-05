Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrten

Zweibrücken (ots)

Am 29.05.2021 gegen 08:30 Uhr wurde ein 27-jähriger zu seinem parkenden Pkw beordert, da dieser die Zufahrt zu einer Baustelle blockierte. Der junge Mann erschien in Begleitung eines Bekannten mit einem Taxi vor Ort und wollte seinen Pkw entfernen. Da die Beamten deutlich Alkoholgeruch feststellten, wurde ihm ein Alkotest angeboten, welcher 1,25 Promille ergab. Ihm wurde daher die Heimfahrt untersagt. Der 23-jährige Begleiter hatte am Vorabend ebenfalls sein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe geparkt und wollte nach Hause fahren. Auch bei diesem wurde deutlich Alkoholgeruch festgestellt, wobei ein Alkotest einen Wert von 1,31 Promille ergab. Beide Fahrzeugschlüssel wurden präventiv bis zum Nachweis der Nüchternheit sichergestellt. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell