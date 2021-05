Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter versuchten in einem Mehrfamilienhaus in der Waisenhausstraße eine Wohnungstür aufzuhebeln. Vermutlich wurde der/die Einbrecher bei der Tat gestört. An der Wohnungstür entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Der Tatzeitraum wird vom 26.05.2021, 12:00 Uhr bis 29.05.2021, 13:00 Uhr eingegrenzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell