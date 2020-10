Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an der Polizeistation in 18586 Baabe

Sassnitz (ots)

Am 04.10.2020 gegen 10:45 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeirevieres Sassnitz fest, dass durch unbekannte Täter die Polizeistation in 18586 Baabe beschädigt wurde. Durch die Täter wurde die Eingangstür der Polizeistation mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Täter schmierten den Schriftzug "ACAB" an die Tür. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,-EUR. Zeugen, welch in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier In Sassnitz unter der Telefonnummer 038392-3070, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

