Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ladendieb nach versuchten Diebstahl durch Sicherheitspersonal gestellt

Sassnitz (ots)

Am 02.10.2020 gegen 14:00 kam es im Kaufhaus "Stolz" in der Friedrich-von-Hagenow-Straße in 18586 Sellin zu einem versuchten Diebstahl. Ein 25-jähriger polnischer Tatverdächtiger versuchte zwei Paar Turnschuhe der Marke "Nike" aus dem Kaufhaus zu entwenden. Beim Verlassen des Kaufhauses löste aber die Sicherung an der Ware einen Alarm aus. Eine in der Nähe befindliche 41-jährige deutsche Angestellte des Kaufhauses versuchte daraufhin den Täter aufzuhalten. Dieser stieß hierauf mit seinem Kopf gegen den Kopf der Mitarbeiterin und flüchtete vom Tatort. Das Diebesgut im Wert von 220,- EUR ließ er am Tatort zurück. Durch drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Kaufhauses wurde der Täter zu einem späteren Zeitpunkt in Sellin auf dem Parkplatz des Hotels "Cliff am Meer" in einem PKW sitzend festgestellt werden. Als die drei Mitarbeiter auf ihn zugingen, flüchtete der Täter zu Fuß. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verfolgten ihn und konnten ihn nach kurzer Verfolgung festhalten. Hierauf informierten sie die Polizei und übergaben den eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Sassnitz den Tatverdächtigen. Durch diese wurde er vorläufig Festgenommen. Bei der Besichtigung des Fahrzeuges des Täters konnte in diesem weiteres Diebesgut im Wert von 1.500,-EUR festgestellt werden. Gegen den Täter wurde Anzeige wegen versuchten Diebstahl und Körperverletzung erstattet. Der Täter ist bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

