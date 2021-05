Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Lemberg (ots)

Am 29.05.2021 wurde an einem grauen Pkw Seat, welcher am Fahrbahnrand eines Forst-und Wirtschaftsweges nahe der Lemberger Burg stand, der linke Außenspiegel beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes wurde der Schaden vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

