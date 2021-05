Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall wegen herausgehobenem Gullydeckel

Pirmasens (ots)

Am 28.05.2021, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 40jähriger mit seinem Pkw Seat Leon die Schwanenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt, als er in Höhe der Hausnummer 37 über einen herausgehobenen Gullydeckel fuhr. Hierdurch wurde sein Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden am Reifen und der Felge. Sachschadenshöhe ca. 500 Euro. Zeugen, die den/die unbekannten Täter beim Herausheben des Gullydeckels beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

