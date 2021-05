Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Eingeschlagene Heckscheibe

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 27.05.2021, 21:00 Uhr bis 28.05.2021, 13:00 Uhr schlug ein unbekannter Täter in der Carl-Orff-Straße an einem geparkten grau/weißen Pkw Hyundai i20 die Heckscheibe ein. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber der Sachbeschädigung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipir-masens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell