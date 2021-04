Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 06. April 2021, kam es gegen 06.15 Uhr in Emstek, Cappelner Straße, zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund nicht witterungsangepasster Geschwindigkeit kam ein 22-jährige Pkw-Fahrer aus Emstek nach Beendigung eines Überholvorganges mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer, sowie sein 21-jähriger Beifahrer aus Cappeln, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Am verunfallten PKW entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

