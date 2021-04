Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Taschendiebstähle in Supermärkten

In den vergangenen Wochen stellte die Polizei in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta vermehrt Diebstähle von Handtaschen und Geldbörsen in oder an Supermärkten fest. Der oder die Täter nutzten hierbei häufig kurze Momente der Unaufmerksamkeit aus und nahmen die Wertgegenstände der Geschädigten an sich. Dies geschah entweder in einem Supermarkt beim Einkaufen oder auf den Parkplätzen beim Einräumen der Einkäufe in ein Fahrzeug. Häufig bemerkten die Geschädigten die Diebstähle erst einige Zeit später. Derzeit werden die Ermittlungen gegen Unbekannt geführt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen - Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. Behalten Sie die Handtasche oder Geldbörse beim Einräumen des PKW am Körper bzw. in Ihrem unmittelbaren Zugriffsbereich

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell