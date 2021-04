Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 6. April 2021, kam es gegen 04.30 Uhr auf der Neuscharreler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Barßel kam in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei witterungsbedingter glatter Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er konnte den Pkw eigenständig verlassen und wurde leicht verletzt. Anschließend geriet der Wagen in Brand. Die Feuerwehr Gehlenberg rückte aus und konnte das Fahrzeug löschen. Es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

