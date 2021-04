Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 04/05.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta -Verkehrsunfall mit einer verletzten Person-

Am Sonntag, den 04.04.2021 kommt es gegen 10:08 Uhr in Vechta im Einmündungsbereich Marschstr./Rombergstr. zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 64-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus der Marschstraße nach rechts auf die Rombergstraße aufbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt der von links kommenden Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde.

Vechta -Illegale Entsorgung von Wellplatten-

In der Zeit vom 24.03.2021 bis 31.03.2021 wurden in Vechta, Lohner Straße, Umbau gegenüber McDonalds, durch bislang unbekannte Personen in einem für Holzabfälle vorgesehenen Container diverse schwarze Kunststoff-/Polycarbonat Wellplatten illegal entsorgt. Wer Angaben zum Verursacher oder sonstige Hinweise geben, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Bakum - Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung-

Am 04.04.2021; 22:24 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Steinfeld mit seinem PKW BMW die Darener Straße in 49456 Bakum. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente einer Betäubungsmittelbeeinflussung, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Vechta - Fahrzeugtuning/ Kennzeichensicherstellung-

Am 04.04.2021; 21:34 Uhr, wurde auf der Lohner Straße in Vechta ein PKW Audi kontrolliert, der den eingesetzten Polizeibeamten wegen einer erhöhten Geräuschentwicklung aufgefallen war. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass der 43-jähriger Fahrzeugführer aus Visbek diverse Veränderungen vorgenommen hatte. Beim Fahrzeug war u.a. eine ungenehmigte Schalldämpferanlage vorbaut worden sowie war das Sichtfeld der Frontscheibe durch einen aufgebrachten Schriftzug eingeschränkt. Aufgrund der Feststellungen erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Sicherstellung der Fahrzeugkennzeichen. Diese werden der zuständigen Zulassungsstelle zur Anleitung eines Außerbetriebssetzungsverfahren übergeben.

Steinfeld - Verkehrsunfall/ Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkohol-

Am 04.04.2021; 17:32 Uhr, kommt es auf der Diepholzer Straße in 49439 Steinfeld zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Lotte befährt die Diepholzer Straße in Fahrtrichtung Diepholz und kommt aufgrund Alkoholbeeinflussung in den Gegenverkehr. Hierbei kollidiert er mit einem 57-jährigen PKW-Fahrer aus Essen, der schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Vor Ort wurde eine Alkoholbeeinflussung von 1,88 Promille festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 25000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell