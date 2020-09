Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 92-Jährige nach Wohnhausbrand tot geborgen

Gonbach (Donnersbergkreis) (ots)

Eine 92-Jährige ist am Freitagvormittag nach einem Brand in der Hohlstraße tot aus ihrem Wohnhaus geborgen worden. Eine Zeugin entdeckte das Feuer. Sie wurde beim Versuch, die 92-Jährige zu retten, verletzt. Die Helferin wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 92-Jährigen feststellen. Die Todesursache steht aktuell nicht fest. Eine Obduktion soll Aufklärung bringen. Für die Ermittlung der Brandursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell