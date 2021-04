Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Südkreis von Ostersonntag 04.04.2021 bis Ostermonntag 05.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Brand - Am Montag, 05.04.2021, um 02:20 Uhr, kam es in Garrel auf dem Gelände der Firma GS Agri, Petersfelder Straße, zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet Holzspäne in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Garrel gelöscht. Die Höhe des entstanden Sachschadens steht derzeit nicht fest.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherung - Am Sonntag, um 13:20 Uhr, wurde ein 55-jähriger Cloppenburger mit seinem E-Scooter in der Bahnhofstraße in Cloppenburg kontrollliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamte fest, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

