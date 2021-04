Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 04.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung Am Samstag gegen 17:20 Uhr wurde ein 26-jähriger Fahrer eines E-Scooters auf der Emsteker Straße kontrolliert. Dabei wurde ein fehlender Versicherungsschutz für das Fahrzeug festgestellt, zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluß von Drogen. Nach einer Blutprobe wurde er von der Dienststelle entlassen. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, 03.04.2021, um 10:05 Uhr ereignete sich auf der Hagenstraße in Cloppenburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Cloppenburger leicht verletzt wurde. Der Verletzte wollte als Radfahrer die Hagenstraße überqueren und touchierte dabei mit seinem Vorderrad den, aus Richtung Bether Straße kommenden, PKW eines 48-jährigen Oldenburgers. Cloppenburg - Verkehrsunfall Zu einem Verkehrsunfall auf der Molberger Straße in Cloppenburg ist es am Samstagnachmittag gegen 14:50 Uhr gekommen. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Garrel biegt mit seinem PKW vom Rebhuhnweg kommend auf die Molberger Straße auf und stößt dabei mit dem PKW eines 27-jährigen Cloppenburgers zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Garrel - Brand einer Lagerhalle Auf dem Gelände eines Futtermittelherstellers an der Petersfelder Straße in Garrel geriet am Karsamstag gegen 14:10 Uhr ein Altpapiercontainer aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch das Feuer wurde die Außenfassade einer angrenzenden Lagerhalle beschädigt. Die Feuerwehr Garrel konnte den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Essen/Oldb. - Diebstahl von Bepflanzungen auf dem Friedhof Erneut ist es auf dem katholischen Friedhof an der Beverner Straße in Essen zu einer Straftat gekommen. In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, auf Samstag, 11:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter fünf Pflanzen von einer Grabstelle. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

