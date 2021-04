Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Einbruch und Vandalismus auf dem Gelände einer privaten Partyhütte - Lohne

In der Zeit von Donnerstag, den 01.04.2021, 16:00 Uhr bis Samstag, den 03.04.2021, 10:00 Uhr kommt es auf dem Gelände einer Partyhütte am Fladderkanal an der L848 in 49393 Lohne zu einem Einbruch sowie zu Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter gelangen durch gewaltsames Aufbrechen der Eingangstür in das Innere der Partyhütte und entwenden diverse Flaschen mit hochprozentiger Alkoholika sowie mehrere Flaschen Bier. Weiterhin wird eine Seitentür der betroffenen Hütte ebenfalls aufgebrochen sowie ein dort befindlicher Holzzaun umgetreten. Es entsteht Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person - Vechta

Am Sa., 03.04.2021, gg. 12.18 h kommt es im Nordweg/Einmündung Falkenweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bike Fahrer leicht verletzt wird. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der 73-jährige E-Bike Fahrer mit seinem Fahrrad im Nordweg/Einmündung zum Falkenweg. Ein nachfolgender 41-jähriger Pkw Fahrer aus Barnstorf übersah diesen nach eigenen Angaben komplett, so dass er diesen bei seinem Rechtsabbiegevorgang auf den Falkenweg berührte und zu Fall brachte und leicht mitschleifte. Der 73-jährige wurde leicht verletzt dem Krankenhaus in Vechta zugeführt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden nur leicht beschädigt.

Verkehrsunfallflucht - Vechta

Am 03.04.2021, gg. 15:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes, Falkenweg 6 in Vechta, eine Verkehrsunfallflucht. Beim Ausparken wurde ein anderer PKW, welcher den Parkplatz befuhr, beschädigt. Der verursachende und ausparkende PKW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

Illegale Müllablagerung - Visbek / Bonrechtern

In der Nacht vom 02.04.2021 auf den 03.04.2021 kommt es in Visbek in der Straße Bonrechtern am Rande eines Feldes zu einer Ablagerung von ca. 10 Plastiksäcken mit Grünabfällen. Ein Verursacher konnte bislang nicht festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (04441/9430) oder Visbek (04445/950470) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell