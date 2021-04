Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 03./04.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl von Radkappen In der Zeit von 02.04.2021, 18:15 Uhr bis 03.04.2021, 08:00 Uhr wurden in der Friesenstraße in Barßel/ OT Elisabethfehn 4 Radkappen von einem Pkw entwendet. Der Pkw war auf einem Hofgrundstück geparkt. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499-922200 entgegen. Saterland - Verkehrsunfall Zeugenaufruf Am 03.04.2021, gegen 15:05 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Saterland/ Ramsloh zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Saterländer befuhr mit seinem Pkw BMW die Hauptstraße in Richtung Strücklingen. In Höhe der Florianstraße, dortige Bushaltestelle, kam ihm ein dunkler Kleinwagen der Marke VW entgegen. Der unbekannte Fahrzeugführer bog vor ihm nach links in die Florianstraße ab, wendete in der Einmündung und fuhr wieder auf die Hauptstraße in Richtung Strücklingen auf. Der 23-Jährige musste mit seinem Pkw nach links ausweichen und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Im Anschluss fuhren beide auf den Parkplatz des Aldi-Marktes. Der schwarze VW setzte seine Fahrt jedoch fort und entfernte sich in Richtung der Florianstraße, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Am Pkw des 23-Jährigen und an der Verkehrsinsel entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Saterland unter 04498-923770 entgegen. Bösel - Verkehrsunfall Zeugenaufruf Am 03.04.2021, gegen 16:40 Uhr kam es auf der Friesoyther Straße in Bösel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Zunächst befuhren ein 21-jähriger und ein 22-jähriger Böseler in dieser Reihenfolge mit ihren Pkw die Böseler Straße in Richtung Friesoythe. Nach dem dortigen Kreisverkehr überholte der 22-Jährige den Pkw des Vorausfahrenden. Danach überholte der 21-Jährige nun den Pkw des 22-Jährigen. Nach dem Überholvorgang kam es zu einem Zusammenstoß beider Pkw. Beide Pkw wurden beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Friesoythe - Diebstahl von einem Verkehrsschild Am 03.04.2021 gegen 23:48 Uhr kam es in der Heinfelder Straße in Friesoythe/ Ahrensdorf zu einem Diebstahl eines Verkehrsschildes. Von einem Anwohner wurden drei Personen bemerkt, die sich mit Fahrrädern an der Bundesstraße 401 mit dem Verkehrsschild entfernt haben. Eine Fahndung durch nach den Personen verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

