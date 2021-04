Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Sonntag, 04. April 2021, 22.00 Uhr und Montag, 05. April 2021, 14.00 Uhr kam es im Unnerweg zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in ein dortiges Vereinsheim ein und durchsuchte es nach möglichem Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er keine Gegenstände. Der Sachschaden durch den Einbruch wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-932680) entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Pkw

Am Montag, 05. April 2021, kam es gegen 14.26 Uhr auf der Ahlhorner Straße zu einem Brand. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen (Oldbg.) bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Motorraum seines Fahrzeuges und stellte dieses am Fahrbahnrand ab. Die Feuerwehr Cloppenburg rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus und löschte das Fahrzeug. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden des Pkw ausgegangen. Dieser musste abgeschleppt werden. Derzeit kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Resthausen - Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Am Montag, 05. April 2021, kam es gegen 18.30 Uhr auf der Varrelbuscher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Cappeln geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei witterungsbedingter glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 65-jährigen Molbergerin und ihrer 66-jährigen Beifahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen der beiden Molbergerinnen in den Graben geschleudert und die Fahrerin eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Fahrzeug. Alle Beteiligten wurden schwer verletzt durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt.

