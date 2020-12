Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

RatzeburgRatzeburg (ots)

10. Dezember 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.12. 2020 - Fredeburg

Heute Morgen, gegen 07:10 Uhr kam es auf der Ratzeburger Straße bei Fredeburg zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen.

Nach derzeitigem Erkenntnistand befuhr eine 18-jährige Fiat-Fahrerin die Ratzeburger Straße bei Fredeburg in Fahrtrichtung B 207. An der Einmündung zur B 207 bog die Ratzeburger nach links auf die Bundesstraße in Richtung Mölln ein. Im Einmündungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigen BMW, welcher in Richtung Lübeck unterwegs war.

Dessen 21-jähriger Fahrer und sein 31-jähriger Beifahrer verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht. Auch die Fiat-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die B 207 war während der Unfallaufnahme für ca. 1 ½ Stunden gesperrt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro.

