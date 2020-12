Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Skulptur auf Spielplatz gefunden - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

RatzeburgRatzeburg (ots)

10. Dezember 2020 | Kreis Stormarn - 06.12.2020 - Tremsbüttel

Am 06.12.2020 fanden Beamte der Polizeistation Bargteheide auf einem Spielplatz in der Claudiusstraße 4 in Tremsbüttel eine Skulptur. Es handelt sich um einen etwa 34,5 x 34,5 cm großen, schwarzen Rahmen (vermutlich aus Holz) mit einer darin befindlichen Metallfigur.

Die Skulptur konnte bislang keiner Straftat und keinem Besitzer zugeordnet werden.

Können Sie Hinweise zur Herkunft der Skulptur geben oder sind Sie der Eigentümer? Bitten wenden Sie sich an die Polizeistation Bargteheide unter 04532/7071-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Lutz Theurer

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell