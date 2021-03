Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße

Kind bei Unfall schwer verletzt - Nachtragsmeldung

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4339757 Nach derzeitigen Ermittlungsstand fuhr eine 54-jährige Lüdinghauserin gegen 15.30 Uhr die Seppenrader Straße in Richtung Ascheberg. Im Gegenverkehr hatte sich aufgrund der geschlossenen Schranken am Bahnübergang eine Fahrzeugschlange gebildet. Für die Autofahrerin unvermittelt trat ein 10-jähriger Junge aus Olfen zwischen den haltenden Autos des Gegenverkehrs auf die Fahrbahn und wollte diese überqueren. Als die Frau den Jungen erkannte versuchte sich durch Bremsen einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang nicht. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Junge mehrere Meter durch die Luft auf einen Gehweg neben der Fahrbahn geschleudert. Er zog sich schwere Verletztungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde an der Unfallstelle betreut. Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizei Coesfeld durch ein Unfallaufnahme-Team der Polizei Münster unterstützt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B58 für ca. drei Stunden gesperrt.

‎18‎.‎03‎.‎2021‎ ‎17‎:‎01 Uhr Coesfeld Einen Hubschrauber setzte der Rettungsdienst aufgrund der Verletzungen eines Kindes bei einem Unfall auf der Seppenrader Straße in Lüdinghausen ein. Das Kind wurde von einem Auto angefahren. Die Seppenrader Straße (B58) ist derzeit im Bereich der Unfallstelle zwischen der Olfener und der Lindenstraße gesperrt. Zur Unfallaufnahme ist ein Verkehrsunfallteam vom Polizeipräsidium Münster angefordert. Die Sperrung der Unfallstelle dürfte noch bis mindestens 18 Uhr andauern.

