Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Innenstadt/ Klimakundgebung: Kurzzeitige Straßensperrungen

Coesfeld (ots)

Im Dülmener Innenstadtbereich kommt es am Freitag (19.03.21) zu kurzzeitigen Straßensperrungen. Das "Umwelt- und Klimabündnis Dülmen" hat anlässlich des "Globalen Klimastreiks" eine Versammlung mit Aufzug angemeldet. Beginn ist um 15 Uhr am Charleville-Mezieres-Platz. In der Folge ziehen die Teilnehmer über die Münsterstraße, Lüdinghauser Straße und die Marktstraße zum Rathaus. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant.

Während des Aufzugs sind kurzfristige Sperrungen an den folgenden Stellen möglich: Coesfelder Straße/ Münsterstraße, Münsterstaße /Nonnengasse, Münsterstraße/Lüdinghauser Straße/Halterner Straße.

Die Polizei ist mit angemessener Kräftestärke vor Ort, um einen friedlichen und sicheren Veranstaltungsablauf zu gewährleisten. Das Ordnungsamt der Stadt Dülmen überprüft die Einhaltung des Hygienekonzepts.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell