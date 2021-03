Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ MdL Dietmar Panske (Mitglied des Innenausschusses) und Landrat Dr. Schulze Pellengahr stellen neues Fahrzeug für Brandermittler vor

Coesfeld (ots)

Immer wieder rücken Ermittler der Polizei Coesfeld aus, um Brandursachen zu klären. Als eine der ersten Behörden im Land hat die Polizei Coesfeld seit Februar 2021 einen neuen Gefährten an ihrer Seite. Mit dem Kriminalsonderkraftwagen (KsKw) haben die Coesfelder Brandermittler ein Fahrzeug erhalten, das auf deren Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Es ist Teil einer landesweiten Modernisierungsreihe von der alle 47 Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen profitieren.

Der hiesige CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Panske begrüßt in seiner Funktion als Mitglied des Innenausschusses die landesweiten Anschaffungen und ist von der Qualität des Brandermittlerwagens überzeugt. "Mit den neuen Streifenwagen, den Bodycams, den Smartphones und den neuen Einsatzfahrzeugen für die Brandermittler ermöglichen wir den Polizistinnen und Polizisten in unserem Land eine starke Arbeitsgrundlage", so Panske.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr pflichtet Dietmar Panske bei: "Für die vielfältigen Herausforderungen der Polizei sind in den vergangenen Jahren enorme Investitionen vom Land getätigt worden."

Ein besonders Detail der neuen Brandermittlerwagen ist die Aufteilung in zwei Bereiche. Ein Teil des Wagens ist für die Ausrüstung und am Brandort sichergestellte Spuren gedacht, die vermutlich kontaminiert sind. Zudem ist es möglich, das Fahrzeug als Büro und Raum für Einsatzbesprechungen zu nutzen.

Unter der Regie der "Zentralstelle Kriminaltechnik" des LKA NRW waren vor allem die Spezialisten für Brandermittlungen mehrerer Kreispolizeibehörden sowie die Sachverständigen des LKA NRW beteiligt. Denn das Fahrzeug und die Ausstattung sollte "von Ermittlern für Ermittler" gestaltet werden.

