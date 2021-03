Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße

Portemonnaie beim Einkauf gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus einer im Einkaufswagen abgelegten Tasche stahlen Unbekannte am Dienstag eine Geldbörse samt Inhalt. Eine Sendenerin befand sich zum Einkauf in einem Supermarkt. Ihren Einkaufswagen ließ sie kurz unbeobachtet. Diesen Moment nutzten vermutlich die Diebe um die Geldbörse zu stehlen. Hinweise auf die möglichen Diebe liegen nicht vor. Die Tat ereignete sich am Dienstag (16.3.) zwischen 10.30 und 11 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell