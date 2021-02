Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in eine Kfz.-Werkstatt

Lippe (ots)

(rf) Drei unbekannte Täter hebeln in der Nacht zum 26.02.2021 eine Tür des Gebäudes eines Autohandels in der Langen Straße auf. Da diese Tür lediglich zu einen Kellerraum führt, hebeln die Täter anschließend ein Fenster auf und verschaffen sich so Zutritt zum Büroraum des Autohandels. Von dort entwenden sie einen Tresor, in welchem sich Fahrzeugschlüssel sowie Fahrzeugbriefe befinden. Da das Gelände mit einem Kamerasystem ausgestattet ist, zeigen Videoaufnahmen den Tatablauf. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in der Nacht zum 26.02.2021 erbittet die Polizei Lippe unter 05231 6090.

