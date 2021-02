Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. BMWs aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte erneut fünf BMWs im Stadtgebiet Bad Salzuflen auf. In der Kolberger Straße, Glogauer Straße, Lehmkuhlstraße und in der Wasserfuhr machten die Täter Beute in Form von Navigationsgeräten oder Lenkrädern. In der Paulinenstraße wurde nur die Scheibe eines Wagens beschädigt, gestohlen wurde nichts. Eventuell wurden die Täter gestört. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe der Tatorte bemerkt hat oder weitere Hinweise zu den Aufbrüchen geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

